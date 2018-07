Verkoeling nodig? Stap binnen in koelcel 28 juli 2018

02u35 0

Drankcentrale All Drinks Bevernagie zit doorgaans niet om een stuntje verlegen. Met de verzengende hitte kwamen de zaakvoerders op het idee om een van hun koelcellen - die ze ook verhuren - in het midden van de zaak te zetten, zodat de bezoekers er even van de kou konden genieten. In de koelcel krijgen klanten een gratis jeneverglaasje gekoelde wijn aangeboden.





Lekker fris

Voor de oververhitte Kjille Mollefet en de kleine Ilany Techel kwam de koelcel als geroepen. "De koude lucht doet inderdaad deugd", bevestigt Kjille. "Lekker fris", pikt haar negenjarige dochtertje in. "Eigenlijk zou ik dat thuis ook wel willen hebben."





(SVR)