Verkiezingen door de jaren heen in Huis Vancoillie 10 april 2018

Naar aanleiding van Erfgoeddag op zondag 22 april zet de Heemkundige Kring een historische tentoonstelling op poten rond de gemeenteraadsverkiezingen in Lichtervelde.





Met allerhande documenten en beeldmateriaal (oproepingsbrieven, kiezerslijsten en affiches) wordt een overzicht gebracht van de verkiezingen van 1830 tot 2000. De tentoonstelling is op zondag 22 en donderdag 26 april gratis te bezoeken van 10 tot 18 uur in het Huis Vancoillie. Tussendoor kan ze bezocht worden op verzoek. Daarnaast lanceert de Heemkundige Kring een oproep om op Erfgoeddag documenten rond de Lichterveldse chicoreiteelt binnen te brengen in functie van een latere tentoonstelling. (SVR)