Vergeet de kust, eet een ijsje in de wei Zuivelhoeve de Bossneppe opent nieuw verhoogd terras SAM VANACKER

07 april 2018

02u35 0 Lichtervelde De lentezon is in het land en het kwik klimt richting de twintig graden, en dus heeft Kurt Dely beslist om twee dagen eerder dan gepland de deuren van ijssalon de Bossneppe te openen. Jong en oud kan er genieten op een gloednieuw terras in de wei. Mét zicht op de koeien die de melk leveren voor het ijs.

Zuivelhoeve De Bossneppe ligt op een kleine heuvelrug in het zuiden van Lichtervelde, pal temidden van weiden, akkers en landbouwbedrijven. Van achter de stallen, waar zo'n 60 melkkoeien zitten, hebben bezoekers een weids zicht over de ruime omgeving. Zo kan de kerk van Lichtervelde makkelijk gespot worden, maar ook de watertoren van Torhout is zichtbaar. IJsboer Kurt Dely besliste om van dat zicht een nieuwe troef te maken.





Stoofhout

"Een bevriend timmerman vertelde me dat hij een flinke voorraad stoofhout op de kop getikt had", zegt Kurt. "Ik speelde al langer met het idee voor een nieuw terras en zo is de bal aan het rollen gegaan. We hebben 21 palen in de wei in de grond gestopt en daarop hebben we ons weideterras gebouwd. Vorige week was de constructie af. Net op tijd dus. Het staat op een metertje van de grond, maar aangezien we hier op 45 meter boven de zeespiegel zitten, is het zicht sowieso de moeite. Anderzijds vond ik het ook mooi dat we op deze manier onze koeien konden opwaarderen. Waar kan je elders roomijs eten op pakweg een meter van de grazende koeien die de melk geleverd hebben?"





Collega's Thijs De Meulenaere (31) en Sam Vannieuwenhuyze (21) kwamen gisteren samen van een ijsje genieten. "Het werk zit erop voor vandaag, dus ik pikte de kinderen op en we zijn naar hier gekomen om samen wat te genieten van de zon", vertelt Thijs, die in Beveren woont. "Het is mijn eerste ijsje van het jaar en ik kan je verzekeren: het smaakt! (lacht). Bovendien zijn ook mijn kinderen Fauve en Baptiste grote fan." Het gezelschap was een van de eersten die het nieuwe terras betrad.





Ook Erik Dewilde en Marleen Verhaeghe kwamen hun eerste ijsje van het jaar proeven. "We zijn een toertje met de fiets aan het doen en komen hier regelmatig", vertelt Marleen.





In het assortiment zitten overigens opnieuw enkele nieuwigheden. Geen Trump-ijs of weed-ijs meer, maar het limoncello- en het Ferrero Rocher-ijs zijn alvast aanraders. De Bossneppe is elk weekend vanaf 13.30 uur open. In de zomermaanden wordt dat zeven op zeven.