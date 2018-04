Veldkermesse houdt na 22 jaar op te bestaan FINANCIEEL PLAATJE STEEDS MOEILIJKER ROND TE KRIJGEN SAM VANACKER

13 april 2018

02u53 0 Lichtervelde Er komt geen 23ste editie van de Veldkermesse. Het bestuur van het evenement gooit na 22 mooie jaren de handdoek in de ring. Drijvende kracht Ronny Priem blikt met gemengde gevoelens terug. "We hebben prachtige jaren gehad, maar aan alle mooie liedjes komt een einde."

De Veldkermesse groeide de afgelopen twee decennia uit tot een begrip in Lichtervelde. De succesformule bleef al die tijd nagenoeg ongewijzigd. Naar aanloop van het pinksterweekend werd telkens een grote tent opgetrokken op 't Veld. Op zaterdag stond een barbecue op het programma, 's zondags werden er ambianceoptredens van schlagerzangers gepland en op maandag kon de derde leeftijd komen genieten van koffie en pannenkoeken. Die traditie is nu voorbij. "Eerst is vooral is er de financiële kant", opent Ronny (65). "We hebben altijd heel grote namen op de affiche gehad, met vorig jaar nog Willy Sommers en 2 Fabiola. Maar de schlagerzangers zijn er niet goedkoper op geworden. Reken daar nog bij dat je Sabam moet betalen en ook een securityfirma moet voorzien en je zit vlotjes boven de 25.000 euro. Als je je een jaar lang uit de naad werkt, dan moet het sop de kolen waard zijn. Maar vorig jaar heb ik flink in eigen zak moeten tasten om uit de kosten te geraken."





"Het concept is gaandeweg te groot geworden. Op een bepaald moment lokte onze vedettenparade zo'n 1.800 man, maar tegelijk wilden we de toegangsprijs zo laag mogelijk houden. Op maandag gaven we de Lichterveldenaars gratis een tas koffie en twee pannenkoeken. Zo kan je natuurlijk geen spaarpotje aanleggen voor volgende edities. Daar komt ook nog eens bij dat de concurrentie op vlak van schlagers enorm gegroeid is. Vroeger moest je bijna naar Hasselt rijden om een Willy Sommers te zien, maar nu regelen gemeentebesturen zelfs al optredens. Straks staan De Romeo's aan OC De Schouw met de Lichterveldse Feeste. Gratis."





Leeftijd

Ten slotte speelt ook de leeftijd een rol. "Dankzij MC Avanti is er aan vrijwilligers geen gebrek, maar het bestuur wordt er niet jonger op. Veel mensen die er in het begin bij waren zijn intussen overleden. Met ons twintigjarig jubileum hebben we zelfs een misviering gehouden ter ere van hen." Van opvolging door jongere generaties is volgens Ronny niet onmiddellijk sprake. "Voorlopig is die vraag er niet, maar als er interesse zou zijn, sta ik daar voor open."





Ronny Priem is echter een gelukkig man. "De Veldkermesse is een belangrijk deel van mijn leven geweest en ik ben trots op wat we verwezenlijkt hebben. Blij ook dat ik de eer heb gehad om samen met zoveel goeie vrienden zo lang aan de weg te kunnen timmeren. Voor die inzet dank ik iedereen uit de grond van mijn hart. Meer kan een mens niet wensen."