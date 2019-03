Veel volk voor opening van openbaar volkstuintjespark van maatwerkbedrijf OptimaT Sam Vanacker

31 maart 2019

14u16 0 Lichtervelde Zondag werd langs de Kortemarkstraat het nieuwe volkstuintjespark op de terreinen van maatwerkbedrijf OptimaT plechtig ingehuldigd. Zowel buurtbewoners als medewerkers van het bedrijf kunnen samen tuinieren in het openbare park, waar ook rustbankjes en een klimparcours voor de kinderen voorzien zijn.

De eigenlijke aanleg van de ‘OptimaTTuin’ startte al in april vorig jaar. Het project telt 36 percelen van 25 vierkante meter en zeventien zeshoekige tuinbakken van een vierkante meter. 26 percelen zijn op dit moment al verhuurd. “De officiële opening hebben we wat uitgesteld omdat we vonden dat er toch wat groen te zien moest zijn”, legt Ruben Veramme van OptimaT uit. “Uniek is dat het dat het om een openbaar park gaat. Iedereen is welkom en we zien dat dit echt aan het uitgroeien is tot een groene ontmoetingsplaats. Anderzijds is het terrein ook netjes omheind en dankzij de camerabewaking van OptimaT is bovendien de veiligheid gegarandeerd.”

Het aantal partners dat meewerkte aan het project is indrukwekkend. In de eerste plaats zorgde de groendienst van OptimaT voor de aanleg, terwijl de schilder-en metaalafdelingen van het bedrijf voor de afwerking zorgden. Daarnaast droegen ook de Lichterveldse compostmeesters, Velt en Site 181 van Tordale een steentje bij. Het financiële luik werd gedekt met een Europese subsidie van 76.000 euro.

“In tijden van verdichting en compacter wonen is een project als dit van onschatbare waarde”, aldus burgemeester Ria Pattyn (CD&V), die het park inhuldigde door een boom te planten op het terrein. “Bovendien is het een heel erg mooi verhaal van samenwerking geworden. Met reden heeft OptimaT dan ook eerder dit jaar de Groene Pluim van de milieuraad gewonnen.”