Uitvinder Karel van de Poele en accordeons van Callewaert in de kijker op Erfgoeddag Sam Vanacker

16 april 2019

14u39 0 Lichtervelde Op zondag 28 april vindt de jaarlijkse Erfgoeddag plaats. Dit jaar is het thema ‘vakmanschap’. In Lichtervelde worden twee activiteiten georganiseerd die perfect in dat thema passen.

Eerst en vooral vormt Erfgoeddag het uitgelezen moment voor de herinhuldiging van de gedenkplaat die vroeger aan het geboortehuis van Karel van de Poele bevestigd was. Die plaat, die moest verwijderd worden omwille van de sloop van het huis, wordt zondag om 10 uur plechtig opnieuw ingehuldigd op de parking van het vernieuwde warenhuis Lidl. Tegelijk worden twee nieuwe informatieborden onthuld. Het ene vertelt het leven van Van de Poele, het andere gaat over het grote Van de Poelefeest in 1946. De activiteit wordt georganiseerd door de heemkundige kring in samenwerking met het gemeentebestuur en BIE/TERF.

Aan de overkant van de straat in de site Vancoillie stelt de Heemkundige Kring op dezelfde dag alle documenten tentoon die ze in bezit heeft over de befaamde uitvinder. Daar zitten ook audio- en filmopnames bij. De publicatie die in 1992 gemaakt werd naar aanleiding van het honderdste sterfjaar van de uitvinder zal te koop aangeboden worden aan een sterk verlaagde prijs. De tentoonstelling blijft staan tot 4 mei en kan op afspraak bezocht worden.

Veertig accordeons in gemeentehuis

Maar ook in de inkomhal van het gemeentehuis is op Erfgoeddag iets te beleven. Er wordt een tentoonstelling opgezet over de beroemde Lichterveldse accordeons van de familie Callewaert. Het gemeentebestuur slaagde er in samenwerking met BIE/TERF in om vijfentwintig nooit eerder tentoongestelde instrumenten te bemachtigen. Samen met de instrumenten die er al permanent tentoongesteld staan, zullen er veertig instrumenten te zien zijn. De expo is op Erfgoeddag te bezoeken tussen 10 en 18 uur.

De tentoonstelling rond Karel van de Poele kan na Erfgoeddag nog tot 4 mei bezocht worden op afspraak via 051/72.25.04. De accordeons in het gemeentehuis zijn te bezichtigen tot 11 mei tijdens de openingsuren van het gemeentehuis of voor groepen op afspraak via 051/72.94.41.