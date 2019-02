Uitreiking Groene Pluim aan OptimaT Joke Couvreur

22 februari 2019

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Milieuraad Lichtervelde reiken zij naar jaarlijkse traditie de ‘Groene Pluim’ uit. Deze trofee wordt aan een persoon of organisatie toegekend die zich in het voorbije jaar verdienstelijke heeft gemaakt naar de natuur toe.

Dit jaar was het de eer voor OptimaT om deze ‘Groene Pluim 2018' in ontvangst te nemen. Zij legden een groenpark aan dat gebruikt kan worden door eigen werknemers en buurtbewoners. In de OptimaTTuin zijn 36 volkstuintjes van 25 vierkante meter en 17 verhoogde tuinbakken van een vierkante meter aangelegd. In de volkstuin kan je zowel als individu of als groep komen tuinieren.