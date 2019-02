Uitreiking cultuurprijs aan Het Frontparadijs Joke Couvreur

21 februari 2019

Nadat de Lichterveldse cultuurraad samenkwam voor de algemene vergadering werd meteen ook de cultuurprijs uitgereikt. Het Frontparadijs had de eer deze in ontvangst te nemen. Dit is een project dat in elkaar gestoken werd door de heemkundige kring, De Zwaan en de Burgersgilde. Er kwam heel wat volk over de vloer om naar het resultaat te komen kijken, namelijk een totaalspektakel over de Eerste Wereldoorlog.