Twee uur wachten om te takelen na banaal ongeval met LPG-wagen 21 februari 2018

02u42 0 Lichtervelde Een op het eerste gezicht banale kop-staartaanrijding op de E403, op de grens van Lichtervelde en Torhout, draaide gisteren uit op een niet alledaagse interventie.

Het aangereden voertuig had immers een LPG-tank en die was gescheurd door de klap. Het was wachten tot er geen vloeibaar gas meer lekte uit de tank vooraleer de wagen kon getakeld worden. "Ik remde voor een file (veroorzaakt door een klein ongevalletje wat verderop, red.) en week uit naar het rechterrijvak", zegt Tinus U. (26) uit Nieuwpoort.





De man was op weg naar Kortrijk, waar hij aan de UGent werkt als onderzoeker.





"Een dame die achter mij kwam gereden, kon niet tijdig stoppen. Er volgde een flinke klap."





Scheur in tank

Net zoals Tinus U. bleef ook de bestuurster van de aanrijdende Volkswagen Tiguan met diplomatieke nummerplaat ongedeerd.





"Mijn LPG-tank liep wel een scheur op", zegt de Nieuwpoortenaar. "Daardoor lekte er vloeibaar gas op de pechstrook."





Het takelen moest worden uitgesteld. "Veel te gevaarlijk", weet Joost Vanderhaeghe, postoverste van de brandweer in Lichtervelde. "Pas als er geen gas meer lekt, kan het voertuig worden weggehaald."





Ruim twee uur na het ongeval was het zover. (VHS)