Twee keer prijs in evenveel weken: man rijdt 151 in zone 70 VHS

14 februari 2019

09u45 0 Lichtervelde Een 46-jarige man uit Lichtervelde heeft er opnieuw een tripje naar de Kortrijkse politierechtbank opzitten, voor de tweede keer in evenveel weken. Ook nu weer werd Patrick R. veroordeeld voor overdreven snelheid.

De Lichterveldenaar werd begin vorig jaar geflitst toen hij op de E403 in Wevelgem voorbijscheurde tegen een snelheid van 151 kilometer per uur. Dat is in gewone omstandigheden al een stevige overtreding op de snelweg maar op die plek was het nog straffer. Omwille van wegenwerken was de snelheid er toen namelijk beperkt tot 70 kilometer per uur. “Uw cliënt reed dus meer dan dubbel te snel”, sprak de politierechter met bedenkelijke blik tegen de advocaat van de Lichterveldenaar. Patrick R. kreeg een rijverbod van één maand en een boete van 800 euro. Hij moet ook z’n theoretisch rijexamen opnieuw afleggen.