Twee extra snelheidsmeters 24 maart 2018

Het gemeentebestuur heeft in overleg met de verkeerscommissie beslist om twee nieuwe snelheidsmeters in gebruik te nemen. Concreet gaat het om elektronische 'U rijdt'-borden die gepaard gaan met de welbekende smiley wanneer automobilisten zich aan de correcte snelheid houden. De gemeente had er al twee, maar dat aantal wordt nu dus verdubbeld. Voortaan kunnen ze op vier locaties in Lichtervelde tegelijk gebruikt worden. De meetgegevens worden telkens bezorgd aan de politie zodat waar nodig gerichte controles uitgevoerd kunnen worden. De plaats waar de borden komen wordt bepaald door de verkeerscommissie, maar inwoners kunnen zelf ook suggesties doorgeven via nancy.bonte@lichtervelde.be. (SVR)