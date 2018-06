Trekkertrek met landbouwtractoren 28 juni 2018

02u28 0

De KLJ en de Landelijke Gilde van Lichtervelde slaan op zondag 22 juli de handen in elkaar voor de organisatie van een Trekkertrek met landbouwtractoren. Het evenement start om 10 uur op een terrein langs de ringlaan in de buurt van De Singel. Bezoekers betalen 5 euro toegangsgeld, kinderen onder de zes jaar komen er gratis in. (SVR)