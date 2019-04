Traditioneel passieverhaal op Goede Vrijdag krijgt eigentijds jasje Sam Vanacker

01 april 2019

12u02 0 Lichtervelde Traditiegetrouw wordt op Goede Vrijdag het passieverhaal tot leven gebracht in de Sint-Jacobuskerk in Lichtervelde. Dit jaar belooft het een bijzondere, eigentijdse editie te worden.

Het klassieke passieverhaal over het lijden en de dood van Christus werd in een modern jasje gestoken door Lichterveldenaar en artistieke duizendpoot Lukas Gunst (18). Ondanks zijn prille leeftijd is Gunst al een stevig palmares aan het opbouwen. Vorig jaar schreef hij als laatstejaarsstudent van het Klein Seminarie in Roeselare het scenario van de schoolmusical Orphée, terwijl hij onder de vleugels van Cultuurvereniging De Zwaan ook het verhaal van het totaalspektakel ‘Esmeralda’ voor zijn rekening nam. Die voorstelling lokte in mei 2018 zeshonderd man naar OC De Schouw.

Het stuk dat op vrijdag 19 april wordt opgevoerd in de kerk gaat over de 33-jarige Kristien, die al haar hele leven kampt met hartproblemen. Haar lijdensweg wordt steeds zwaarder. Thema’s zoals vergeven en vriendschap, maar ook de gevolgen van verslaving komen aan bod. Het stuk wordt muzikaal ondersteund.

Het passieverhaal start om 19 uur. De toegang is gratis.