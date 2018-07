Totems helpen je op weg naar juiste bedrijf 07 juli 2018

02u27 0 Lichtervelde De West-Vlaamse Intercommunale en de gemeente Lichtervelde hebben met enkele zogenaamde totems de bewegwijzering naar hun bedrijventerreinen op punt gesteld.

Er kwamen individuele bedrijfspanelen bij op de zones Mortelput, Kwakkel en Stegen Akker. "Deze panelen sluiten qua vormgeving aan bij het globale bewegwijzeringssysteem en staan voortaan aan de toegang van het perceel", vertelt bevoegd schepen Els Kindt. "Op het paneel staan de bedrijfsnaam, huisnummer en zone vermeld waar het bedrijf gelegen is. De kleur is afhankelijk van de bedrijfszone." In de zones Mortelput en Stegen Akker is de prijs van de panelen in de verkoopprijs van de percelen gerekend, voor de oudere zone Kwakkel betalen bedrijven er apart voor. (VDI)