Toneel voor India 13 maart 2018

Lichterveldenaar Herman Becue brengt morgen het toneelstuk 'Tanya' op de planken in OC De Schouw. Het is een initiatief van regisseur Herman Becue en theatergezelschap Speranza in samenwerking met de pastorale eenheid St. Margaretha Lichtervelde en de werkgroep India. De opbrengst gaat naar het Indische dorpje Sonali. Een kaart kost 8 euro via geert.missinne@gmail.com. (SVR)