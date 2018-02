Tóch confetti voor leerlingen 't Vlot MET DANK AAN HET BARRE WEER SAM VANACKER

10 februari 2018

02u31 0 Lichtervelde Door het barre winterweer gisteren werd de felbesproken confettiloze carnavalsstoet afgelast, maar voor de kinderen van basisschool 't Vlot kon dat de pret niet drukken, wel integendeel. Alle klasjes lieten zich volledig gaan in de kleuterturnzaal van de school. En dat deden ze met bergen confetti.

De voorbije weken stond Lichtervelde in rep en roer. Het verbod op confetti tijdens de carnavalsstoet beroerde de gemoederen. Aanleiding was een brief aan de ouders waarin gemeld werd dat de twee carnavalsstoeten (Basisscholen 't Vlot en 't Beverbos hadden elk een aparte stoet) dit jaar samen in één stoet zouden optrekken, op vraag van de politie. Omdat 't Beverbos geen traditie van confetti heeft, werd beslist dat ook 't Vlot de papiersnippertjes achterwege zou laten, met alle gevolgen van dien. Veel nostalgische ouders schreeuwden moord en brand over het verlies van de jarenlange traditie, waarna het gemeentebestuur zich al snel distantieerde van de zaak. De Lichterveldse confettikwestie haalde deze week zelfs nog het nationale nieuws. Normaal had het een stoet met bellen en toeters moeten worden, maar gisteren werd in 't Vlot dus wel degelijk erg duchtig met confetti gegooid.





In shifts

"Sowieso zouden de kleuters hier met confetti mogen spelen in de turnzaal, maar omwille van het weer laten we alle klassen dat nu doen. Zo wordt het echt heel plezierig. Weliswaar in shifts, want niet iedereen kan hier tegelijk binnen", legt Stijn Margodt van 't Vlot uit. "Laat ons hopen dat de hele heisa nu definitief afgesloten kan worden."