Tim (29) brengt bijna 25.000 euro bijeen ter ere van overleden dochter: “Dit helpt me innerlijke rust te vinden.” Sam Vanacker

22 december 2018

20u02 0 Lichtervelde Tim D’Heedene (29) heeft een straffe prestatie neergezet. De Lichterveldenaar deed zopas zijn verhaal bij Studio Brussel. Hij verloor zijn vierjarige dochtertje Nyah aan kinderepilepsie en zette dit najaar op eigen houtje een benefietreeks op poten. Zo wist hij 24.212,5 euro in te zamelen voor het Steunpunt Kinderepilepsie.

Na een wandeltocht van 12 uur kwam Tim aan in Wachtebeke, waarna hij - met de favoriete knuffel van zijn overleden dochter op z’n jas - live een indrukwekkend bedrag bekend maakte. Als verzoeknummer koos hij ‘De Kabouterpolonaise’, een van de favoriete liedjes van Nyah.



De wandeling van Tim vormt het sluitstuk van een reeks van vijf benefietacties. Zo organiseerde hij een metalfestival in Roeselare, regelde hij een optreden van Willem Vermandere in de kerk van Lichtervelde en zorgde hij ook nog eens voor een comedyavond. Verder verkocht hij steunkaarten en liet hij zich sponsoren voor de wandeling naar Wachtebeke.

Het verhaal van Tim tart de verbeelding. “Op 12 februari had ik mijn dochter - die sinds haar geboorte aan epilepsie lijdt - nog welterusten gewenst en haar een zoen gegeven. Een uur later was ze dood. Via de babyfoon was niets te horen geweest. Achteraf bleek dat ze een zogenaamde ‘sudep’-aanval had gekregen in bed, een aanval die zodanig fel is dat ze een hartstilstand kreeg. Epilepsiepatiënten hebben 1 kans op 10.000 dat ze zo’n aanval krijgen.”

“Weinig mensen weten dat epilepsieaanvallen dodelijk kunnen zijn. Ik hoop daar met mijn actie wat verandering in te kunnen brengen. Het Steunpunt Kinderepilepsie sensibiliseert, informeert en begeleidt ouders van kinderen met epilepsie. Zo bestaat er bijvoorbeeld een systeem dat aanvallen detecteert terwijl de kinderen in bed leggen. Als wij dat in huis hadden gehad in plaats van een klassieke babyfoon was het met Nyah misschien anders afgelopen. De wetenschap dat er dankzij mijn actie misschien ergens een kind kan worden gered van de dood biedt enorm veel troost. Dit helpt me innerlijke rust te vinden.”