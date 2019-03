Tien vrienden pakken uit met ‘Radar Love’: Samen zomer inzetten in schaduw van radartoren Sam Vanacker

17 maart 2019

13u50 0 Lichtervelde Onder de noemer ‘Radar Love’ organiseren vijf bevriende koppels op 28, 29 en 30 juni voor het eerst een kindvriendelijk evenement aan voet van de iconische radartoren in Lichtervelde. Er kan met het hele gezin gekampeerd worden. Ook niet-kampeerders zijn welkom, want er wordt heel wat animatie voorzien. Inschrijven kan vanaf vanavond.

“We mikken op gezinnen die een unieke kampeerervaring dicht bij huis willen beleven”, zegt mede-initiatiefnemer Jan De Decker. “We zorgen voor ontspanning voor jong en oud. Voor de kinderen voorzien we doorlopend drie springkastelen, gekke fietsen en speeltuigen, terwijl er op vrijdag kinderdisco en op zondag kindertheater op het programma staat. Voor de volwassenen is er een bar, live muziek en een barbecue. En ‘s avonds sluiten we uiteraard af met een gezellig kampvuur.”

Begonnen met babyborrel

Het voormalige militair domein aan Afrit 9 doet al langer in de eerste plaats dienst als kampeerplaats voor jeugdbewegingen, maar af en toe zijn er ook privé-initiatieven. “Twee jaar geleden waren we hier voor de babyborrel van Erik (Werniers, die ook in de organisatie zit -red.) en toen zijn we hier samen met een paar vrienden spontaan blijven overnachten. Zo is het idee eigenlijk ontstaan”, zegt Jan. “Weinig mensen beseffen wat voor fantastische locatie dit is. Vlot bereikbaar, rustig en bovendien veilig voor de kindjes omdat het hele terrein afgesloten kan worden.”

Wandel-en fietstochten

Céline Vanwalleghem, Erik Werniers, Brecht Lavaert, Robin Bouckenhove, Tim Vandekerckhove, Wendy Vermaut, Jill Vermeulen, Annelies Couckuyt en Lies Vanderhaeghe sprongen mee op de kar en de vijf bevriende koppels zijn vastberaden er een onvergetelijk evenement van te maken. “De activiteiten blijven niet beperkt tot de radartoren alleen”, gaat Céline verder. “Zo zijn er ook een fiets- en wandelzoektochten voor het hele gezin en kan iedereen deelnemen aan een begeleide natuurwandeling in de Huwynsbossen.”

Volgens Jan is er al heel wat interesse. “Via sociale media krijgen we al heel veel vragen, maar sowieso gaan we een plafond zetten op het aantal kamperende gezinnen. Als we aan vijftig zitten sluiten we de inschrijvingen af. Niet-kampeerders zullen in dat geval welkom blijven, maar dan wel pas vanaf een bepaald uur.”

Inschrijven kan vanaf zondagavond 17 maart via de Facebookpagina ‘Radar Love’. Jan geeft nog mee dat een derde van de winst naar een goed doel zal gaan, terwijl een ander deel van de winst zeer waarschijnlijk gebruikt zal worden om te investeren in een vervolgeditie.