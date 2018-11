Tien illegalen van de trein gegooid 15 november 2018

Tien illegale vreemdelingen - de meesten minderjarig - die zonder ticket met de trein reisden, moesten dinsdagavond in het station van Lichtervelde afstappen. De lokale politie ontfermde zich over hen. Twee meerderjarigen werden opgesloten in het Centrum 128bis in Steenokkerzeel. Eén minderjarige werd ter beschikking gesteld van Fedasil. De overige zeven, allen jonger dan 18, werden overgedragen aan de Voogdijdienst in Brussel. (VHS)