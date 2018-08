Tien dagen feest in Vijverkaffee aan Papes Putten 07 augustus 2018

De vijfde editie van het Vijverkaffee staat voor de deur. Net als vorig jaar verrijst er tien dagen lang een gezellig pop-upcafé aan de oever van Papes Putten in de Weststraat 56 in Lichtervelde.





Naar goede gewoonte zit het tiendaagse programma boordevol en valt er tussen vrijdag 10 en zondag 19 augustus elke dag wel iets te beleven. Een greep uit de activiteiten: vier concerten, een volleybaltornooi, een yogasessie, een openluchtfilm, de traditionele Vijverkaffee-quiz, een kindershow, een circus, een kubbtornooi en zoveel meer.





Het Vijverkaffee is telkens open vanaf 13 uur. Er kan ook steeds vrijblijvend gebruik gemaakt worden van het springkasteel, de pingpongtafels en het kubbmateriaal. Meer info en het programma op www.vijverkaffee.be of op de Facebookpagina. (SVR)