Talent van eigen bodem centraal op ‘Toast Literair’ Sam Vanacker

03 januari 2019

14u59 0 Lichtervelde Het Davidsfonds van Lichtervelde organiseert op vrijdag 18 januari in OC De Schouw opnieuw hun jaarlijkse ‘Toast Literair’. De vereniging pakt uit met een avondvullend programma met talent van eigen bodem.

Er is voor elk wat wils. Zo zorgt stand-upcomedian en halve finalist van Humo’s Rock Rally Hans Cools voor humor, terwijl auteur Patrick Cornillie zorgt voor een streepje poëzie. Tot slot zorgen de mannen van Het Akoestisch Ei voor de muziek.

Verder wordt het kersverse jaarprogramma van het Davidsfonds gepresenteerd en worden de winnaars bekend gemaakt van de ‘Junior Journalistwedstrijd’. Dit keer hebben de leerlingen van de Middenschool de pennen geslepen rond het thema ‘Meesterschap’.

Kaarten kosten 10 euro voor leden en 12 euro voor niet-leden en zijn verkrijgbaar bij Geert Missinne via 0478/288488 of op geert.missinne@gmail.com of bij de overige bestuursleden. De avond start om 20 uur.