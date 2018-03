Supporters Klaas Vantornout steunen goede doelen 16 maart 2018

De supportersclub van de afscheidnemende veldrijder Klaas Vantornout uit Torhout schenkt twee cheques aan goede doelen.





Het gaat telkens om een bedrag van 1.000 euro. Het geld is voor de vzw Kiekafobee uit Lichtervelde en het Sociaal Huis in Torhout. De vzw zet zich in voor het Kinderkankerfonds en wil vakantie mogelijk maken voor gezinnen met een kankerpatiëntje. Het geld voor het Sociaal Huis is voorbehouden voor de aankoop van kinderfietsen en sportmateriaal voor kansarmen.





(BHT)