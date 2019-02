Succesvolle benefietreeks voor overleden Nyah (4) krijgt vervolg. Vader Tim blijft zich inzetten voor bewustmaking rond kinderepilepsie: “Nog drie keer en dan laat ik het los. Je kunt niet blijven zweven” Sam Vanacker

13 februari 2019

15u01 0 Lichtervelde Tim D’heedene, die afgelopen najaar 25.000 euro heeft ingezameld voor het goede doel ter ere van zijn overleden dochtertje Nyah, wil zich ook de komende drie jaar inzetten voor de bewustmaking rond kinderepilepsie. Dat heeft hij op 12 februari, exact een jaar na de dood van Nyah, aangekondigd.

De Lichterveldenaar verloor op 12 februari 2018 zijn 4-jarige dochter Nyah aan kinderepilepsie. Afgelopen najaar heeft hij een aantal benefietacties georganiseerd voor het Steunpunt Kinderepilepsie. Hij organiseerde een metalfestival in Roeselare, regelde een optreden van Willem Vermandere en stampte een comedy-avond uit de grond. Het sluitstuk werd een wandeling van Lichtervelde naar Wachtebeke tijdens de Warmste Week, waar hij - met de favoriete knuffel van zijn overleden dochter op zijn jas - live op de Stubru bekendmaakte dat hij 25.000 euro had ingezameld. Dat succesverhaal krijgt nu een vervolg. Tim gaat zijn benefietreeks nog drie keer herhalen, telkens in het najaar.

Geen wandeling naar Puyenbroeck meer

Dinsdagavond, niet toevallig op de sterfdatum van Nyah, postte Tim een bericht op de Facebookpagina ‘MFL tvv. Steunpunt kinderepilepsie ter herdenking van Nyah’. “Eerst heb ik alles even moeten laten bezinken, maar achteraf bekeken heb ik veel deugd gehad van mijn benefietacties”, vertelt Tim. “Enerzijds heeft het me geholpen bij het rouwproces. Aan de andere kant heb ik toch een mooi steentje bijgedragen aan de bewustwording over kinderepilepsie en ook dat doet deugd. Daarom wil ik nog even blijven verder doen. Omdat Nyah 4 jaar was, heb ik besloten de actie vier jaar te organiseren. Welke vorm de benefietacties zullen krijgen, weet ik nog niet. Het zal alleszins weer in het najaar te doen zijn en in dezelfde lijn liggen als vorige keer. Al kan ik nu wel al zeggen dat die wandeling naar domein Puyenbroeck in Wachtebeke eenmalig was”, knipoogt Tim.

Geld is bijzaak

“Of ik opnieuw 25.000 euro wil inzamelen? Ik had de vorige keer geen doel voorop gesteld en dat ga ik nu ook niet doen. Het bedrag heeft weliswaar mijn stoutste verwachtingen overtroffen, maar eigenlijk was het geld voor mij bijzaak. Ik wilde vooral de ziekte bekend maken bij het publiek. Weinig mensen wisten dat epilepsie-aanvallen dodelijk kunnen zijn, maar daar heb ik toch wat verandering in gebracht. Uit iets verschrikkelijks heb ik iets positiefs weten te puren en daarom wil ik verder doen. Niet voor het geld, maar voor die bewustwording. En voor Nyah. Nog drie keer en dan laat ik het los. Je kunt niet blijven zweven.”