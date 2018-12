Studeren gebeurt voortaan in JOC De Lichting Sam Vanacker

12 december 2018



Het is al een paar jaar de gewoonte dat de Lichterveldse studenten in OC De Schouw terecht kunnen tijdens de blokperiodes, maar daar komt nu verandering in. In de plaats van in De Schouw zijn studenten nu welkom in het nieuwe JOC. De deuren van de zaal zijn open tussen 17 december 2018 en 6 januari 2019, elke dag van 7 tot 19 uur. De gemeente biedt gratis wifi en een aparte kitchenette waar studenten even een babbeltje kunnen slaan tussen het studeren door. Een ingangsbadge is af te halen in het gemeentehuis bij de jeugddienst. Meer info over de praktische kant van de zaak is te vinden op de facebookgroep ‘Studeren in De Lichting’.