Stripbeurs neemt afscheid in schoonheid 12 februari 2018

Gisteren vond voor de allerlaatste keer de jaarlijkse stripbeurs van vzw Brabantstrip in zaal Ten Boomgaerde plaats. De beurs ontstond eerder kleinschalig in 1992. De organisatie was toen nog in handen van Filip Vanderper. Hij kreeg in 1998 ondersteuning van de vzw Brabantstrip, een vereniging van stripverzamelaars, maar die gooit nu de handdoek in de ring wegens een gebrek aan verjonging in de werkgroep. "En zelf zag ik het niet zitten de organisatie van de beurs alleen te doen", vertelt Filip. "Daarom hebben we de beurs nu nog voor een laatste keer samen georganiseerd, maar hierna is het definitief gedaan." Op de beurs konden liefhebbers niet alleen snuisteren in recente reeksen, maar ook oudere strips uit de jaren '50 en '60 ontdekken, met bekende namen als Suske en Wiske, Kuifje en Nero als bekendste gezichten. (VDI)