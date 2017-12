Storm doet bomen sneuvelen 02u35 0

Lichtervelde





De storm met hevige rukwinden en buien richtte gisterenavond ook in uw streek heel wat schade aan. Bij de brandweerzone Midwest liep een tiental meldingen van stormschade binnen. In de Oude Ieperstraat in Izegem waaide een boom om en belandde dwars over de weg. In de Bontenhondstraat in Lichtervelde kwam een knoert van een boom op de weg terecht. In de val nam het enkele elektriciteits- en distributiekabels mee. (LSI)