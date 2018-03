Stevige discussie over potentiële wateroverlast in nieuwe verkaveling 28 maart 2018

Tijdens de gemeenteraad van afgelopen maandag kwam het tot een discussie tussen schepen voor Openbare Werken Jos Goethals (CD&V) en oppositieraadslid Brand Perneel (N-VA).





Die laatste stelde zich ernstige vragen bij de afwatering van de nieuw te bouwen verkaveling in de Leysafortstraat. "Volgens de plannen ligt er een van de wadi's in overstromingsgevoelig gebied, terwijl de capaciteit van het bufferbekken evenmin voldoet. Zoals het hier voorligt, zal het systeem niet werken." Schepen Jos Goethals argumenteerde dat de voorziene waterbuffering ruim volstaat, te meer omdat water bij zware regenval afgevoerd wordt naar de ring via een overstort.





Perneel bleef dat in vraag stellen, waarop de schepen uiteindelijk zijn geduld verloor. 'Ofwel begrijpt ge het niet, ofwel gebaart ge dat ge dom zijt!", snauwde hij. De oppositie onthield zich bij de stemming.





