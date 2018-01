Spelers KFC Lichtervelde krijgen EHBO-les 02u45 0 Foto Sam Vanacker Spelers en medewerkers leren reanimeren. Lichtervelde Een dertigtal spelers, trainers en medewerkers van KFC Lichtervelde hebben gisteravond een EHBO-cursus gevolgd bij de brandweer. Geen overbodige luxe volgens voorzitter Johan Vandenbussche, zeker in het licht van de vele gevallen waarbij jonge voetballers op het veld hartproblemen krijgen.

"De laatste maanden zijn helaas verschillende incidenten gebeurd met voetbalspelers die onwel werden op het veld. Hartfalen was vaak een van de oorzaken en dan is snel ingrijpen een absolute must", zegt Vandenbussche. "De 27-jarige Glenn Delagrense, die op 15 november in elkaar zakte tijdens een training bijvoorbeeld heeft het gelukkig overleefd door de EHBO-kennis van zijn ploegmaats, maar er zijn gevallen waar het slechter afloopt. Kennis van eerste hulp is noodzakelijk op en naast het veld. Op het sportcentrum is wel een defibrillator aanwezig, maar niet iedereen weet hoe die te gebruiken. Daarom zijn we gaan aankloppen bij de brandweer."





Sneller ingrijpen

Speler Pieter Devoldere volgde alvast bijzonder aandachtig de les. "Sinds ik in maart vorig jaar een goede vriend van me overkomen is, ben ik er toch mee bezig. Toen besefte ik dat het ongeluk in feite iedereen kan treffen, ongeacht of het nu in amateurvoetbal of in profvoetbal is. Dries Termote, van KVV Aartrijke, kreeg een hartstilstand tijdens de match tegen Zerkegem. Het was de scheidsrechter die hem reanimeerde tot de MUG-heli arriveerde. Volgens de hulpverleners heeft die hartmassage het verschil gemaakt tussen leven en dood. Hoe meer mensen kennis hebben van EHBO, hoe sneller kan ingegrepen worden en hoe meer levens er gered kunnen worden. Laat ons alleen hopen dat we hetgeen we hier geleerd hebben nooit nodig hebben." (SVR)