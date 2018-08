SOMM zit nu in oppositie, maar heeft 'Goesting in Meer' 28 augustus 2018

De groen-linkse partij SOMM (Samen Open voor Mens en Milieu) trekt in Lichtervelde met een volledige lijst naar de verkiezingen op 14 oktober.





Huidige gemeenteraadsleden Johan Vandenbussche (57) en Marc Dereere (59) zijn respectievelijk lijsttrekker en lijstduwer. "We hebben een stevige basis van mensen die al ervaring hebben, afgewisseld met negen nieuwe mensen die op vele vlakken actief zijn in de gemeente en de stap willen wagen naar de politiek", zegt Vandenbussche. "Met Kim Depoortere (33) en Thijs Deklerck (30) hebben we twee jonge, nieuwe mensen op plaats twee en drie. Op de vierde plaats staat Tania Haek, die voor SOMM in de OCMW-raad zetelt." SOMM zit al ruim twintig jaar in de oppositie, maar hoopt daar nu verandering in te brengen.





"Onze slogan is 'Goesting in Meer'. Na 36 jaar aan de macht heeft de meerderheid nood aan meer durf, meer visie en meer nieuwe ideeën."





(SVR)