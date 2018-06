Slotopvoering van theatertournee 'Tanya' in De Ploeg 23 juni 2018

Theatergezelschap Speranza brengt op zondagnamiddag 24 juni voor een laatste keer 'Tanya' op de planken in lokaal dienstencentrum De Ploeg. Voor bezieler Herman Becue, voormalig directeur van de Lichterveldse Middenschool, wordt het een emotioneel moment. Na zijn pensioen kreeg hij de smaak van het toneel weer te pakken en hij besliste daar een sociaal luik aan te koppelen. "Sinds februari hebben we het stuk, van de hand van Eddy Van Ginckel, twintig keer opgevoerd in heel Vlaanderen, telkens nagenoeg gratis en ten voordele van een lokaal goed doel. Alles samen heeft dat zo'n 16.000 euro opgebracht voor verschillende projecten. Maar niet getreurd, want volgend seizoen gaan we verder op de ingeslagen weg met ons nieuwe toneelstuk 'Ingebroken'." Wie 'Tanya' nog een laatste keer wil zien kan kaartjes kopen in De Ploeg aan 8 euro.





(SVR)