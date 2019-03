Sloop site Denys gestart: terrein wordt tijdelijke parking in afwachting van uitbreiding rusthuis Sam Vanacker

19 maart 2019

13u54 0 Lichtervelde De sloop van de voormalige site van veevoeders Denys in de Statiestraat is maandag gestart. Het terrein van 3.072 vierkante meter zal eerst dienst doen als tijdelijke parking. Op langere termijn zal rusthuis ’t Hof de site inpalmen voor een uitbreiding. Er wordt ook nagedacht over een nieuw dagverzorgingscentrum en zelfs over een nieuwe bibliotheek.

Begin 2017 kocht het gemeentebestuur van Lichtervelde de site om het aanpalende rusthuis ’t Hof uit te breiden. De gemeente legde toen negenhonderdduizend euro op tafel voor de aankoop, de afbraak en de saneringswerken van de bedrijfsgebouwen. Ondertussen zijn de mogelijkheden in kaart gebracht. “We willen de opvangcapaciteit in het rusthuis uitbreiden en denken ook aan de oprichting van een dagverzorgingscentrum”, zegt schepen van Zorg en Welzijn Ann Gunst (CD&V). “Daarnaast biedt de site nog mogelijkheden, zoals de uitbreiding van het Lokaal Dienstencentrum, de oprichting van een kinderopvang of zelf de verhuis van de bibliotheek. Nu al is duidelijk dat dit project een centrale plaats zal innemen in ons meerjarenplan.”

Eerst parking

Al zal een project van zo’n omvang nog flink wat voeten in de aarde hebben. “We pakken het bewust in fases aan”, gaat OCMW-secretaris Kris Vandenbussche verder. “De nodige vergunningen alleen al rond krijgen zal wat tijd in beslag nemen. In afwachting daarvan gaan we na de sloop een tijdelijke parking voor personeel en bezoekers van de woonzorgsite aanleggen.”