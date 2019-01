Seppe wint Junior Journalist-wedstrijd Sam Vanacker

21 januari 2019

11u57 0 Lichtervelde Tijdens de jaarlijkse ‘Toast Literair’ van het Davidsfonds werden naar goede gewoonte de scherpste pennen van Lichtervelde gekozen met de Junior Journalistenwedstrijd. Dit keer kropen de leerlingen van de Middenschool in hun pen rond het thema ‘Meesterschap’.

Algemene winnaar werd Seppe Coussement, met een verhaal over zijn oma die kantklost. De tweede, derde en vierde plaats gingen naar Lise Meeuws, Felix Kyndt en Ward Dereeper.

Verder won Lise Meeuws de allereerste Gabriël Vanmechelenprijs voor haar opstel ‘Afscheid van ons Huis’. Die award werd in het leven geroepen door het Davidsfonds ter ere van Lichterveldse taalkundige duizendpoot Gabriël Vanmechelen, die in mei 2018 onverwacht kwam te overlijden.

Seppe mag op 28 april de Lichterveldse eer gaan verdedigen op de provinciale finale van de Junior Journalistenwedstrijd in De Panne.