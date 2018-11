Schuilkelder uit WOII ontdekt bij werken Beverbos 10 november 2018

02u24 1 Lichtervelde Bij de werken voor het nieuwe schoolgebouw van basisschool Het Beverbos zijn graafmachines begin vorige week op een schuilkelder uit de Tweede Wereldoorlog gestoten.

De kelder, die een oppervlakte heeft van een kleine 50 vierkante meter, wordt nu eerst afgebroken en volgestort, zodanig dat de stabiliteit van de nieuwbouw straks niet in het gedrang komt. Naar alle waarschijnlijkheid werd het bestaan van de kelder vergeten bij de bouw van het vorige schoolgebouw vijftig jaar geleden. Door de ontdekking lopen de werken wel dertig dagen vertraging op, al kan die tijd in latere fases van de werken eventueel nog ingehaald worden. Behalve een nieuwbouw voor de kleuters zijn er in de plannen ook een nieuwe refter en turnzaal opgenomen. De werken kosten 2,7 miljoen euro en duren twee schooljaren. (SVR)