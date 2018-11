Schepenmandaten zijn verdeeld in Lichtervelde 14 november 2018

02u25 0 Lichtervelde Het college van burgemeester en schepenen in Lichtervelde is gevormd. CD&V behield zoals bekend de absolute meerderheid.

Drie van de vier huidige schepenen blijven aan en behouden in grote lijnen hun bevoegdheden. Huidig OCMW-voorzitter Roos Vanwalleghem daarentegen ruimt plaats voor Ann Gunst. Zij behaalde het vijfde hoogste aantal voorkeurstemmen en wordt schepen van Sociale Zaken.





Burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn blijft bevoegd voor Algemeen Beleid, Financiën, Cultuur, Veiligheid en Toerisme. Eerste schepen wordt Steven Bogaert. Hij krijgt Leefmilieu, Klimaat, Mobiliteit, Wonen, Personeel, Gezin, Jeugd en Feestelijkheden. Het tweede schepenmandaat gaat naar Els Kindt, die Ruimtelijke Ordening, Onderwijs, Sport en Communicatie onder haar vleugels krijgt. Nieuw is dat ze er ook Ondernemen bij krijgt. Derde schepen Jos Goethals blijft zich inzetten voor Openbare Werken, Landbouw, Groen, Waterbeleid en Begraafplaatsen. Nieuw gezicht in het college Ann Gunst wordt toegevoegde schepen en voorzitter van het bijzonder comité voor Sociale Zaken. Ze stond negende op de CD&V-lijst en kreeg 783 voorkeurstemmen, 183 meer dan Roos Vanwalleghem, die op plaats drie stond. Gunst wil verder gaan op de weg die door haar voorgangster werd ingeslagen. Er zijn geen schepenwissels gepland de komende zes jaar. (SVR)