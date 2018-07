Romeo's op Lichterveldse Feeste 06 juli 2018

Morgen zaterdag vindt op het voorplein van OC De Schouw de vierde editie van de Lichterveldse Feeste plaats. Net zoals de voorbije edities wordt het een volksfeest voor jong en oud met tal van optredens en randanimatie. De toegang is gratis. Vanaf 16.30 uur zijn er optredens van kidspopduo Blitz, The Blik Doze Band, coverband De Toâpe Geraapte on stage en als afsluiter tekenen De Romeo's present. Voor de kinderen zijn twee springkastelen voorzien en natuurlijk wordt er ook gezorgd voor het versterken van de innerlijke mens met bar en eetstandjes. (CDR)