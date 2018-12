Roland en Jeannine vieren diamanten bruiloft Sam Vanacker

13 december 2018

Roland Ossieur en Jeannine Van Middel gaven elkaar het jawoord op 29 november 1958. De twee zijn afkomstig van Brugge, maar op latere leeftijd verhuisden ze naar Blankenberge. Roland was tijdens zijn loopbaan automecanicien, Jeannine schoonmaakster bij de provincie. Twee jaar geleden ruilden ze de kust in voor Lichtervelde. Ze hebben geen kinderen, maar ze hebben wel veel familie wonen in Lichtervelde, meteen ook de reden voor de verhuis.