Ria Pattyn legt opnieuw eed af als burgemeester Sam Vanacker

14 december 2018

16u13 0 Lichtervelde Ria Pattyn heeft vrijdagvoormiddag in Brugge opnieuw de eed afgelegd als burgemeester van Lichtervelde. Dat deed ze in de ambtswoning van gouverneur Carl Decaluwé.

De zittende burgemeester en lijsttrekker van CD&V kreeg op 14 oktober 1.824 voorkeurstemmen achter haar naam, het hoogste aantal voorkeurstemmen over alle partijen heen. Beeusaert-Pattyn is sinds januari 2001 burgemeester van Lichtervelde en begint op 1 januari 2019 al aan haar vierde ambtstermijn. Haar partij behaalde in totaal 52,6 procent van de stemmen, waarmee CD&V zelfs een extra zetel binnen haalde ten opzichte van 2012.