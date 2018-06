Remedie tegen zwerfvuil: glasbol gaat ondergronds 13 juni 2018

02u26 0 Lichtervelde In de Boomgaardstraat, vlak bij de toegang tot de begraafplaats, is de eerste ondergrondse glasbol van Lichtervelde in gebruik genomen. Het is bovendien het allereerste exemplaar in het gebied van afvalintercommunale Mirom.

"Voordelen van de ondergrondse container zijn dat deze beter in het straatbeeld past, minder geluidsoverlast veroorzaakt, gebruiksvriendelijker is en minder sluikstort aantrekt", zegt milieuschepen Steven Bogaert (CD&V). De ondergrondse glasbol betekent een investering van 11.453 euro, of het tienvoudige van een gewone glasbol, en wordt gefinancierd door de gemeente en Fosplus. "Met de investering geven we aan dat we resoluut gaan voor een propere gemeente", gaat Bogaert verder. "Het is de bedoeling dat deze ondergrondse glasbol de container in de Hoogwielkestraat vervangt. Die container wordt binnenkort weggehaald en zal een nieuwe stek krijgen." Het volume van de ondergrondse glasbol is gelijk aan een traditioneel exemplaar en transparant en gekleurd glas worden erin gescheiden. Ook de ophalingsfrequentie blijft ongewijzigd.





Niet alleen dit nieuwe type glascontainer moet helpen in de strijd tegen het zwerfvuil. Sinds vorige week zetten Lichtervelde en Mirom ook verplaatsbare camera's in bij de glasbollen. "De eerste overtredingen zijn al binnen", besluit Bogaert. (CDR)