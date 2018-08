Regenweer speelt opening Vijverkaffee parten 11 augustus 2018

De eerste dag van het tiendaagse Vijverkaffee aan Papes Putten werd gisteren geen onverdeeld succes. Door de regen zijn gisteravond veel mensen thuis gebleven.





Nochtans spaarden de organisatie opnieuw kosten noch moeite qua inrichting. Zo staat voor deze editie zelfs het woord 'Vijverkaffee' gespeld aan de oever van de put, in ware Hollywoodstijl.





Bezoekers Annelies Denolf, Eveline Coussens, Tom Verhelst en Lieven Lambert lieten het weer alvast niet aan hun hart komen. "We komen elk jaar. Jammer van het weer, maar de opening wilden we niet missen", zegt Annelies. "Gelukkig zijn er nog negen dagen te gaan." (SVR)