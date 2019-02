Recyclagepark heeft twee nieuwe perscontainers SVR

01 februari 2019

11u08 0 Lichtervelde Het recyclagepark van Lichtervelde beschikt sinds kort over twee nieuwe perscontainers voor brandbaar afval en papier en karton.

Vooral de nieuwe perscontainer voor papier en karton biedt voordelen. Door papier en karton samen te persen, is de capaciteit van de container tot vier keer groter dan die van een klassieke container. “Dat betekent minder transporten, schonere lucht, een lagere kost en minder verkeersdrukte op en rond ons recyclagepark”, legt milieuschepen Steven Bogaert (CD&V) uit. “Bovendien zijn de nieuwe perscontainers eenvoudig te bedienen voor de parkwachters en hoeven de bezoekers voortaan geen trappen meer op en af te lopen met stapels papier of kartonnen dozen. Nog mooi meegenomen is dat de inhoud van de container niet meer kan wegwaaien of natgeregend worden.”

Ondertussen investeert MIROM Roeselare dit jaar ook nog in 123 nieuwe, klassieke containers ter vervanging van de oudere containers. Ook het Lichterveldse recyclagepark krijgt er daar een aantal van.