Proef eens een frietje met choco Sam Vanacker

07 december 2018

19u02 0 Lichtervelde Het lijkt eerder iets voor culinaire waaghalzen, maar in frituur Ape’Tyt langs de Brugsebaan in Lichtervelde hebben ze sinds woensdag ‘Friet-Nutella’ op het menu staan.

Zaakvoerder Jordy Aper probeert naar eigen zeggen regelmatig eens iets nieuws te serveren aan zijn klanten. “Het idee om chocopasta op de frieten te doen komt van een van mijn jobstudenten. Hij zag op internet dat het in Nederland al regelmatig wordt gedaan”, vertelt hij. “De combinatie leek mij niet evident, maar we beslisten het te proberen en eigenlijk is het heel erg lekker. De combinatie van zoute frietjes en een zoete saus geeft een bijzondere smaak. Iedereen die ervan proeft zegt dat het stukken lekkerder is dan dat ze hadden verwacht.” Dat laatste kunnen wij alvast bevestigen.

“Of ik er al veel verkocht heb? Voorlopig niet, maar wie weet komt daar nog verandering in. Er komen hier veel Nederlandse vrachtwagenchauffeurs over de vloer die al regelmatig om pindasaus op hun friet vragen. Anderzijds zal ik dit vooral als een dessert promoten bij het jongere publiek.”