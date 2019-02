Pony’s strelen en kermis bij opening kinderdagverblijf ‘t Stationnetje VDI

16 februari 2019

17u43

Bron: VDI 0 Lichtervelde Kinderdagverblijf ‘t Stationnetje maakte recent de oversteek van het voormalige stationsgebouw naar een nieuwbouw op het domein van Dominiek Savio.

Om dat te vieren vond er zaterdag een feestelijke opening op de nieuwe locatie plaats. Bezoekers kregen een rondleiding in het nieuwe gebouw en er was voor de gelegenheid een nostalgische winterkermis op het Favorelplein. Kinderen konden er mini-paardjes aaien, eendjesvissen of gezellig in de snoezeliglo duiken.

“‘t Stationnetje is een groepsopvang voor zowel kinderen met als zonder beperking en heeft 25 plaatsjes voor baby’s en peuters”, duidt coördinator Kelly Catrysse. “Elke onthaalouder, opvang, doorverwijzer of ouder kan ook bij ‘t Stationnetje terecht voor tips en ondersteuning rond het samen opvangen van kinderen met en zonder beperking. We organiseren dagelijks een onthaalmomentje met zang, voorlezen of plaatjes kijken. We experimenten er ook op los met verf, krijt, houtskool, scheerschuim en andere zaken. Zo worden al de zintuigen geprikkeld. We gaan ook wekelijks met de ‘kiddybus’ op stap om de buurt te verkennen, een kinderwagen voor zes kindjes. We organiseren ook geregeld activiteiten waarbij ouders en familie welkom zijn.”