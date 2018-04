Place2Party opent pop-upzomerbar THE PARTY GARDEN GAAT VAN START OP 15 JUNI SAM VANACKER

12 april 2018

02u44 0 Lichtervelde Halfweg juni opent Lorenzo Charle van discotheek Place2Party de pop-upzomerbar 'The Party Garden' op de parking van de zaak. "Het zal eruitzien als een overwoekerd autokerkhof", vertelt de initiatiefnemer.

Lorenzo Charle, het gezicht van de discotheek op de grens van Lichtervelde en Torhout, ziet het groots.





"Overal komt er kunstgras met hier en daar misschien een streepje zand. Verder laten we uiteraard enkele palmbomen aanrukken en komen er loungezetels. Centraal voorzien we een ondiep zwembad en rondom wordt de site afgesloten met versierde containers", legt Lorenzo uit.





"Qua decoratie gaan we bovendien uitpakken met enkele gerecycleerde autowrakken. Zo hebben we hier een oude mobilhome staan waar we zeker wat moois mee kunnen aanvangen. Daarnaast hebben we ook al ons oog laten vallen op de cabine van zo'n typische Amerikaanse truck. Het totaalbeeld zal wat weg hebben van een overwoekerd autokerkhof."





Geen openluchtdisco

Er zal plaats zijn voor ongeveer vijfhonderd man op de site. Ambiance is verzekerd, want Lorenzo heeft al enkele activiteiten in gedachten.





"Zoals een afterworkdrink of een retrofeestje, maar ook een kindernamiddag op zondag is zeker een optie. We mikken dus op een breder publiek dan alleen de mensen die hier regelmatig naar de discotheek komen. Het is de bedoeling dat iedereen hier op het gemak even kan komen genieten van een goeie cocktail. Een openluchtdiscotheek wordt het dus niet en de overlast blijft beperkt. We hebben een heel ruime parking en op zaterdag zetten we de muziek buiten stop om 22 uur, waarna de muziek binnen aangestoken wordt. Op andere dagen zal het tegen middernacht gedaan zijn."





Jong en oud

Behalve als discotheek doet het gebouw van Place2Party sinds enkele maanden ook dienst als locatie voor dansnamiddagen voor senioren, georganiseerd door Gerda Eeckhout, de moeder van Lorenzo. Of er straks ook specifiek voor die doelgroep plaats is in The Party Garden is nog niet helemaal duidelijk. "Geen slecht idee. Dat sluit ik zeker niet uit", reageert Lorenzo. "Al moeten we daar eerst nog even over nadenken.Misschien dat er op woensdagnamiddag wel wat te regelen valt, eventueel met aangepaste muziek. Er staat per slot van rekening geen leeftijdsgrens op The Party Garden."





Het openingsweekend van The Party Garden gaat van start op vrijdag 15 juni. De bar zal wekelijks geopend zijn op donderdag en vrijdag vanaf 17 uur, op zaterdag en zondag vanaf 14 uur. Half september sluit de zomerbar de deuren. Verdere info is terug te vinden op Facebook onder P2P Party Garden.