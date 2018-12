Perskring stelt 24ste fotojaarboek voor Sam Vanacker

23 december 2018

13u17 0

Zondagvoormiddag stelde de Lichterveldse Perskring de 24ste uitgave van ‘Lichtervelde in nieuwe prenten’ voor in Huis Vancoillie. Het fotoboek brengt een jaaroverzicht van de actualiteit in Lichtervelde.

De perskring had voor deze editie voor wat bijkomende omkadering gezorgd. Zo werden een aantal (ex-)Lichterveldenaars uitgenodigd voor een woordje uitleg over de meest markante gebeurtenissen van het voorbije jaar. Zo kwam kunstenaar David Maertens toelichting geven over zijn kunsthuis en kwam Kurt Dely praten over het twintigjarige bestaan van de Bossneppe, terwijl Patrick Cornillie dan weer uitleg gaf over het Frontparadijs. Ook Johan Vandenbussche was present voor een woordje over het succes van KFC Lichtervelde.

De foto’s in het boek zijn van fotograaf Kurt Desplenter, de tekst is van de hand van de leden van de Perskring. Het fotojaarboek is een uitgave van de Heemkundige Kring van Lichtervelde.