Papsaus met eieren: het recept 02 februari 2018

Ingrediënten voor 8 personen:





1 liter karnemelk





5/6 soeplepels gewone bloem





250 gr. gezouten boter





8 eieren





peper en zout





16/18 aardappelen (stevige kleine)





8 sjalotjes





Schil de aardappelen, pel de sjalotten en snipper ze fijn. Kook de eitjes zacht pel ze. Stoom de aardappelen tot ze beetgaar zijn.





De papsaus. Snij de boter in de helft, verdeel één helft nog eens in twee. Bak het grootste deel bruin (niet zwart!). Gooi er dan de fijn gesnipperde sjalotten bij. Laat die karamelliseren en voer tegemijkertijd de rest van de boter toe. Ik gebruik een vork om de sjalotten eens door te roeren. De kunst is om wat te spelen met hoog en laag vuur.





De karnemelk. Hou een kopje karnemelk apart. Giet de rest in een pot. Voeg aan het kopje de bloem toe en klop ze los met een vork. Als de bloem goed is opgelost, voeg je ze toe aan de rest. Zet de pot op het vuur met een schuimspaan in de aanslag en begin te roeren. Langzaam wordt de karnemelk dikker en krijg je pap. Wanneer de pap kookt, eventjes laten doorkoken tot het voldoende dikt. Voeg intussen peper en zout toe. Daarna kan de melk bij de boter (niet omgekeerd!). Nog even met de klopper erdoor, en...klaar!





Opdienen in een grote stenen pot. Eerst de aardappelen, daarrond de eitjes en daarbovenop de papsaus met de sjalotjes. Smakelijk! (SVR)