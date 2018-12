Overweg Duifhoekstraat permanent dicht vanaf 14 december Redactie

03 december 2018

10u32 0 Lichtervelde Spoorbeheerder Infrabel heeft beslist om de overweg op de hoek van de Spoorwegstraat en de Duifhoekstraat af te schaffen. De overweg gaat permanent dicht op 14 december. Daar tegenover staat dat de smalle Spoorwegstraat op vraag van de gemeente wel verbreed zal worden.

Infrabel is in het kader van het verminderen van het aantal ongevallen ter hoogte van overwegen al langer bezig met een systematische afbouw van het aantal spoorwegovergangen in ons land. Nu is ook Lichtervelde dus aan de beurt. Mobiliteitsschepen Steven Bogaert (CD&V) bevestigt. “De overweg gaat dicht op 14 december. Met de gemeente hebben we wel van de gelegenheid gebruik gemaakt om de verkeersveiligheid in de omgeving te verhogen. Zo zal de Spoorwegstraat breder gemaakt worden en zal Infrabel op korte termijn twee uitvoegstroken voorzien zodat wagens er elkaar veiliger kunnen kruisen.”

Volgens Bogaert is een van de redenen voor de afschaffing van de overweg dat er nog al te vaak zwaar verkeer passeert. “Nog te veel vrachtwagens negeren de signalisatie en komen van de ring om via de Spoorwegstraat tot in de Kortemarkstraat te rijden. Regelmatig komen ze vast te zitten ter hoogte van de overweg, met alle gevolgen van dien. Die onveilige situatie werd trouwens eerder al aangekaart door buurtbewoners.”

Mogelijk worden er in de nabije toekomst nog overwegen in Lichtervelde afgeschaft. “Infrabel is nog een aantal andere punten aan het bekijken, maar daar is nog geen duidelijkheid over”, aldus de schepen. Fietsers die via landelijke wegen de sporen willen kruisen, kunnen voorlopig in elk geval nog altijd via de Heistraat rijden.