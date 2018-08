Overdag rijdt getrouwde Luc (47) met de tractor, 's avonds verandert hij in een showqueen GEHUWDE LOONWERKER TREEDT AL ZES JAAR OP ALS SHOWQUEEN SAM VANACKER

07 augustus 2018

02u40 3 Lichtervelde Overdag zit hij achter het stuur van zijn tractor, maar als de avond valt, verandert Luc Seys in een vrouw. De loonwerker is 25 jaar getrouwd en heeft drie kinderen, maar staat al zes jaar op het podium als 'Showqueen Mey'. Als Luc in het weekend geen optredens staan heeft, gaat hij op stap als vrouw.

Sinds Bo Van Spilbeeck de transitie maakte tot vrouw, krijgt Luc (47) vaak dezelfde vraag. "Iedereen wil weten of ik me ook ga laten ombouwen tot vrouw, maar dat ben ik niet van plan. Plastische chirurgie spreekt me niet aan. Wel heb ik altijd al een vrouwelijk kantje gehad. In mijn kindertijd had ik een voorkeur voor vrouwenkleren. Als mijn moeder een van haar kousenbroeken kwijt was, moest ze tussen mijn speelgoed komen zoeken. Maar in tegenstelling tot de meeste travestieten ben ik wel degelijk hetero. Bij mijn weten ben ik ook de enige dragqueen uit een landbouwersmilieu. In mijn vier tractoren zit een cd-speler, zodat ik de shownummers kan oefenen terwijl ik werk."





Geheim

Tot zijn 41ste hield Luc zijn voorkeur verborgen voor de wereld. Zelfs zijn echtgenote Vicky Velghe, met wie hij drie kinderen van 18, 15 en 11 jaar heeft, wist van niets. "Sinds mijn puberteit heb ik dat gevoel altijd onderdrukt", gaat Luc verder. "Dertig jaar geleden was dat niet iets waar je zomaar voor uitkwam. Op een bepaald moment begon ik in het geheim naar travestieshows te gaan. Toen ik er werd herkend, besefte ik dat ik me eigenlijk niet hoefde te schamen en zo is mijn zelfvertrouwen gegroeid. Zes jaar geleden heb ik het verteld aan mijn vrouw en kinderen."



"Ik viel van mijn stoel", herinnert Vicky zich nog. "Zoiets is moeilijk te verwerken, maar Luc en ik hebben veel gepraat. We hadden samen een leven opgebouwd en dat gooi je niet zomaar weg. Ook voor de kinderen was het een schok, maar ondertussen zijn we het gewend. Ik ga zelfs mee naar de optredens om een handje te helpen achter de schermen."





Gelukkiger

"Er werd natuurlijk over gepraat in Lichtervelde. De boeren waar ik voor werkte, reageerden verrast, maar ik ben geen enkele klant verloren. Toen ik in 2013 mijn eerste optreden gaf in de Boksneuze waren de reacties positief."





Al reageerde niet iedereen zo. "Zowel Vicky als ik komen uit een landbouwersfamilie en onze families hebben alle contact verbroken."





"Ik voel me goed als travestiet. Het is bijna een verslaving. Als ik twee weekends op rij geen optredens heb, begint het te jeuken. Dan trek ik erop uit in vrouwenkleren. Natuurlijk kijken de mensen wel eens op als ik zo in de Ooststraat in Roeselare wandel, maar de maatschappij is gelukkig toleranter dan twintig jaar geleden. Als Showqueen Mey ben ik extraverter en durf ik meer, maar tegelijk kan ik als Luc genieten van mijn gezin en mijn werk. De combinatie van de twee maakt het des te mooier."





Wie Luc aan het werk wil zien of zelf wil boeken voor een optreden, kan terecht op 0477 33 17 84.