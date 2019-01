Oudste Lichterveldenaar Hector Ketels overlijdt op 106-jarige leeftijd Sam Vanacker

12 januari 2019

20u07 0 Lichtervelde Hector Ketels, die op 31 oktober 2018 nog zijn 106de verjaardag vierde in Woon-en Zorgcentrum ‘t Hof in Lichtervelde, is niet meer. Hij was de oudste inwoner van Lichtervelde.

Op zijn laatste verjaardag sneed Hector nog eigenhandig de taart aan. Destijds was Hector de man achter de toonbank van de eerste frituur van Lichtervelde. Verder speelde hij een halve eeuw bij de harmonie van de Burgersgilde en was hij maar liefst 36 jaar actief als brandweerman. Zo bracht de brandweer van Lichtervelde de erebrandweerman tijdens de viering van Sint-Barbara nog steevast een bezoekje. Hector overleed vrijdagnacht.

In december 2011 viel Hector nog de eer te beurt om bloemen te overhandigen aan prinses Astrid tijdens haar bezoek aan de brandweer van Lichtervelde. Hector was toen net honderd geworden. Hij was getrouwd met Germana Gabriëlla Roelens, die in 1992 overleed. Het echtpaar zette vier dochters op de wereld.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op vrijdag 18 januari in de kerk van Lichtervelde.