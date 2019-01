Oudste Lichterveldenaar Hector Ketels overlijdt op 106-jarige leeftijd: “Vader is blijven vechten tot de laatste snik” Sam Vanacker

12 januari 2019

20u07 0 Lichtervelde Hector Ketels, die op 31 oktober 2018 nog zijn 106de verjaardag vierde in Woon-en Zorgcentrum ‘t Hof in Lichtervelde, is niet meer. Hij was de oudste inwoner van Lichtervelde.

Op zijn laatste verjaardag sneed Hector nog eigenhandig de taart aan, maar sindsdien ging zijn gezondheid langzaam achteruit. Ook al wilde Hector dat zelf niet toegeven. “Mijn vader was iemand die erg optimistisch in het leven stond en dat is hij tot de laatste snik gebleven”, vertelt dochter Monique Ketels. “Sinds hij 106 werd is hij een paar keer ten val gekomen en moest hij in een rolstoel zitten, maar dat was dik tegen zijn zin. Hij nam zoveel mogelijk z’n rollator. Hij zei dat die rolstoel weer buiten moest van zodra hij beter was. Drie weken geleden in het cafetaria hees hij zichzelf nog op eigen houtje recht uit die stoel. Hij werd boos toen ik hem wou helpen.”

Ondanks al die vechtlust is de oudste man van Lichtervelde - Hector stond zelfs in de top drie van oudste mannen in West-Vlaanderen - toch gestorven. “De laatste acht dagen kreeg een ernstige verkoudheid hem te pakken. Hij bleef vechten, maar dag na dag ging zijn toestand achteruit, tot hij in de nacht van vrijdag tot zaterdag overleden is. Hij heeft zich geweerd. Hij leefde graag.”

Hector had een bijzonder rijkgevuld en gevarieerd leven. Hij startte als schoenmaker, baatte later de eerste frituur van Lichtervelde uit en werkte daarna ook nog eens als meubelmaker. Verder speelde hij een halve eeuw bij de harmonie van de Burgersgilde en was hij maar liefst 36 jaar actief als brandweerman. Zo bracht de brandweer van Lichtervelde de erebrandweerman tijdens de viering van Sint-Barbara nog steevast een bezoekje. In december 2011 kreeg Hector nog de eer om bloemen te overhandigen aan prinses Astrid tijdens haar bezoek aan de brandweer van Lichtervelde.

“Vader heeft veel gewerkt, maar hij wist ook te genieten van het leven”, gaat Monique verder. “Hij ging door het leven met de glimlach en dat was volgens hem ook het geheim voor een lang leven. Content zijn en elke morgen een kwartiertje gymnastiek doen, al zat dat laatste er de voorbije weken niet meer in. De foto van hem en prinses Astrid hangt nog steeds in de gang van het rusthuis. Hij amuseerde zich trouwens in ‘t Hof. Hij heeft er net geen twintig jaar gezeten en hij was altijd welgezind, ook al had hij ook zeker z’n eigen willetje. Hij zag wel wat op tegen de verhuis naar het nieuwe rusthuis in 2012. Oude bomen verplant je moeilijk, maar nadien was hij erg blij met zijn nieuwe kamer.”

Hector was getrouwd met Germana Gabriëlla Roelens, die in 1992 overleed. Het echtpaar zette vier dochters op de wereld. Hector had vijf kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op vrijdag 18 januari om 10.30 uur in de kerk van Lichtervelde.