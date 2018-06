Oude jeansbroeken gezocht voor tassen MAMA'S NOAH WILLEN G-DRESSUUR DUWTJE IN DE RUG GEVEN SAM VANACKER

12 juni 2018

02u50 0 Lichtervelde Oude jeansbroeken in de kast liggen? Dan kunt u ze dankzij Nele Manhaeve en Veronique Moyaert een tweede leven geven als hippe draagtas. De opbrengst gaat naar de G-paardensport, niet toevallig de favoriete hobby van zoontje Noah (8).

Het is nog een half jaar tot de volgende Music For Life-campagne, maar toch zijn Nele en haar partner Veronique nu al volop bezig met het voorbereiden van hun actie. De mama's van Noah (8) en Svea (2) maken eigenhandig modieuze draagtassen van oude jeansbroeken. De opbrengst gaat naar de G-dressuur, of therapeutisch paardrijden voor kinderen met een beperking. Op 26 december, op de negende verjaardag van Noah, hoopt het gezin een mooie cheque klaar te hebben.





"Noah is geboren met het Ehlers-Danlos Syndroom, kortweg EDS, een erfelijke bindweefselziekte die hij van de donor (Nele en Veronique deden voor zowel Noah als voor Svea een beroep op een anonieme Deense zaaddonor - SVR) moet hebben gekregen", legt Nele uit. "Zijn bindweefsel is ongewoon rekbaar, waardoor hij evenwichtsproblemen heeft en zijn gewrichten onstabiel zijn. Ze schieten makkelijk uit de kom en door de extra druk heeft Noah vaak pijn en is hij snel moe. Ook schrijven gaat moeilijk, maar sinds hij schoolloopt in het Dominiek Savio Instituut in Gits gaat dat al beter. Hobby's zijn evenmin evident. Voetballen ging moeilijk, maar vier jaar geleden is Noah gestart met paardrijden in therapeutisch centrum Hippona in Ichtegem en daar is hij gek op. Het is goed voor zijn stabiliteit, terwijl hij er ook emotioneel erg veel aan heeft."





Om de G-dressuur en de verdere uitbouw ervan in onze provincie te steunen, beslisten Nele en Veronique om geld in te zamelen. "Vorig jaar hebben we kerststerren gehaakt en verkocht. Dat was een enorm succes. We konden de vraag niet aan, dus nu gaan we een stapje verder. En we beginnen er ook vroeger aan", lacht Veronique. "Onder de noemer 'Noah's Bags, with a heart for Horses' verkopen we handgemaakte draagtassen gemaakt van oude jeansbroeken. Op dit moment zijn er al een tiental klaar, maar we hebben 200 labeltjes besteld, dus we zijn nog even zoet met de naaimachine."





Pascale Naessens

De dames zijn intussen volop BV's aan het contacteren op zoek naar 'bekende broeken'. "Pascale Naessens, Pieter Aspe, Herman Verbrugghen en Lieve Blanquart hebben ons al een oude jeansbroek beloofd. De draagtassen die we van die broeken maken, gaan we verkopen via een veiling. Hoeveel geld we voor een gewone draagtas gaan vragen weten we nog niet. Zo hebben we eenvoudige modelletjes, maar ook luxueuzer uitgevoerde stuks. Nu komt het er vooral op aan om de grondstoffen te verzamelen."





Wie nog een oude jeansbroek of een kleurrijk stofje - voor de voering - liggen heeft, kan die binnenbrengen in de Rozenlaan 20 of contact opnemen via nele.manhaeve@telenet.be.